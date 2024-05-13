Врач МОДКТОБ рассказал об опасности открытых окон для детей | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 23:00 Врач МОДКТОБ рассказал об опасности открытых окон для детей Пресс-служба МОДКТОБ

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Каждый год с наступлением весны пополняется печальная статистика выпавших из окон детей. В подмосковном Минздраве рассказали, что в прошлом году 20% от всех случаев падения в регионе закончились смертью. Как избежать трагедии, рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

По его словам, дурной пример заразителен, поэтому не стоит детей ставить на подоконник и разрешать им играть у окна. Ребенок обязательно повторит опасное развлечение.

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«У ребенка не должно быть легкого доступа к окну, отодвиньте всю мебель и уберите подставки от окон. Цепочки, шнурки от жалюзи — отличная забава для детей. Открывая и закрывая жалюзи или солнцезащитные экран, ребенок может не рассчитать силу и сорвать закрепленную конструкцию, которая травмирует его», — рассказал Григорьев.

Не стоит также уповать на надежность москитной сетки, ведь она не способна выдержать даже веса кошки, подчеркнул врач.

«Не открывайте окна более чем на несколько сантиметров. Ограничители для окон помогут вам регулировать режимы проветривания помещения. Установив желаемый режим проветривания, снимайте ручки с окон», — заключил Григорьев.

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