Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Пушкино

Авария с участием маршрутки произошла утром 4 марта в городском округе Пушкино, в результате погибли два человека. Подмосковная полиция устанавливает детали ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня примерно в 07:55 на 41-м километре „А-107“ произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля», — заявили в пресс-службе.

В итоге погибли два человека, еще шестеро обратились к медиками. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

