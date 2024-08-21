Сегодня 14:11 Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом Юрист Комсолев оценил приговор после смерти младенца в Нахабине 0 0 0 Фото: Rapha Wilde / Unsplash Эксклюзив

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В Подмосковье женщина по незнанию сделала смертельный укол маленькому ребенку. Суд назначил ей штраф — по словам подсудимой, она искренне пыталась помочь и не предполагала, что дело обернется анафилактическим шоком. Почему женщина отделалась столь мягким наказанием и в чем опасность самолечения на дому, разбирался 360.ru.

В Нахабине у младенца остановилось сердце после укола Зимой этого года уроженка Таджикистана пожаловалась соседке-землячке, что ее недавно родившийся сын не может уснуть и постоянно плачет. Та осмотрела ребенка и заявила, что у него жар, нужно делать уколы. Ранее женщина заверила, что она медик, поэтому мать мальчика полностью ей доверилась. Соседка вколола младенцу антибиотик цефазолин и лидокаин (местный анестетик и сердечный депрессант, используемый в качестве антиаритмического средства), но ребенку буквально на глазах становилось все хуже. Когда мать наконец-то решилась вызвать врачей, даже две бригады скорой помощи не смогли спасти ее сына: он скончался от острой сердечной недостаточности. Весной провели судебно-медицинскую экспертизу. Выяснилось, что причиной смерти стала инъекция: доза смеси лекарств была слишком большой и вызвала тяжелую аллергическую реакцию. Также оказалось, что назначившая и сделавшая укол соседка ничем не может подтвердить свое медицинское образование.

Фото: tk2 / Global Look Press

Приговор соответствует закону? Недавно стало известно, что Красногорский суд вынес решение по этому делу. Действия женщины квалифицировали как причинение смерти по неосторожности. Обвиняемая раскаялась и сразу признала вину. Учитывая наличие у нее малолетних детей, суд оштрафовал уроженку Таджикистана на 70 тысяч рублей в доход государства. Пострадавшая сторона претензий не выдвигала. Но часть публики была откровенна удивлена столь мягким приговором, хотя трудно назвать человека, который ни разу не брал таблетку «от головы» или еще чего по рекомендации знакомых, а не врачей. Риск печального исхода в таком случае тоже есть.

Фото: Michael Dietrich / Global Look Press

Приговоры за действия, которые привели к смерти по неосторожности из-за применения медицинских препаратов, в России не редкость, заверил 360.ru судебный юрист, правозащитник Владимир Комсолев. По таким делам уже сформирована судебная практика, и все обстоятельства исследуют должным образом как следствие, так и суд.

Зачастую стороны примиряются. Вот недавний пример: в Новосибирске мать по рекомендации фельдшера делала уколы пятилетнему ребенку. Он умер, возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности. Отец ребенка не стал предъявлять претензии к своей супруге, и дело закрыли. Владимир Комсолев

Юрист подчеркнул, что приговор Красногорского суда нельзя назвать слишком мягким — он соответствует нормам закона. Были учтены и смягчающие обстоятельства: женщина искренне хотела помочь ребенку и не знала о его непереносимости медикаментов.

В чем опасность самолечения Согласно статистике, в последнее время все больше россиян предпочитают не заниматься самолечением. По данным Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, которые привели «Ведомости», 71,5% при недомоганиях обращаются за медицинской помощью. Однако более 50% опрошенных несколько лет подряд признаются, что часто не доверяют назначениям врачей и лечатся на собственное усмотрение. Если герою Джерома Клапки Джерома для диагностики у себя всех недугов понадобилась медицинская энциклопедия, то сейчас интернет дает куда более широкие возможности для таких поисков.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Чуть больше 6% россиян лечатся с помощью нетрадиционных средств — от дыхания над парами вареной картошки до сессии у потомственного шамана и тому подобных «целителей». Последствия могут быть очень плачевными: достаточно вспомнить судьбу ребенка праноеда Максима Лютого или историю блогера-сыроеда Жанны Самсоновой. Еще 4,6% респондентов предпочитают вообще ничего не предпринимать в случае болезни и ждать, пока «само пройдет». Часть этих людей признались, что у них нет времени бегать по врачам, а некоторым попросту не по карману лечение.