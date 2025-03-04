Годовалая девочка в Ленобласти попала в реанимацию из-за опрокинутой чашки кофе

«Mash»: в Ленобласти годовалый ребенок получил ожоги почти 40% тела из-за кофе

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

В поселке Новоселье в Ленобласти годовалая девочка опрокинула на себя кружку с горячим кофе и получила сильные ожоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, ребенка положили в реанимацию, у него ожоги почти 40% тела. Отец девочки рассказал, что отвлекся на телефонный звонок, а в это время дочка схватила чашку с горячим напитком.

Врачи диагностировали у ребенка термический ожог второй степени, поражение 36% тела (лица, груди, руки), а также сильный шок.

Ранее несчастный случай произошел в Карелии — жительница Кондопоги погибла из-за телефона в душе. Женщина использовала смартфон, поставленный на зарядку, и получила смертельный удар током. У 32-летней погибшей осталась маленькая дочь.

В Следственном комитете напомнили, что при обращении с электроприборами необходимо соблюдать технику безопасности. Использование подключенных к электросети гаджетов может привести к короткому замыканию, добавили в ведомстве.

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