Годовалая девочка в Ленобласти попала в реанимацию из-за опрокинутой чашки кофе

В поселке Новоселье в Ленобласти годовалая девочка опрокинула на себя кружку с горячим кофе и получила сильные ожоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

По его данным, ребенка положили в реанимацию, у него ожоги почти 40% тела. Отец девочки рассказал, что отвлекся на телефонный звонок, а в это время дочка схватила чашку с горячим напитком.

Врачи диагностировали у ребенка термический ожог второй степени, поражение 36% тела (лица, груди, руки), а также сильный шок.

Ранее несчастный случай произошел в Карелии — жительница Кондопоги погибла из-за телефона в душе. Женщина использовала смартфон, поставленный на зарядку, и получила смертельный удар током. У 32-летней погибшей осталась маленькая дочь.

В Следственном комитете напомнили, что при обращении с электроприборами необходимо соблюдать технику безопасности. Использование подключенных к электросети гаджетов может привести к короткому замыканию, добавили в ведомстве.