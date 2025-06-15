Годовалая девочка утонула в ведре с водой в Омской области, пока ее пьяные родители спали

Уголовное дело о смерти ребенка по неосторожности возбудили в Омской области

В селе Тихвинка погибла годовалая девочка — ее тело нашли в ведре с водой. Об этом сообщило СУ СК России по Омской области .

По данным следствия, родители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легли спать и оставили без присмотра трех маленьких детей. Когда мать проснулась, она обнаружила дочь без признаков жизни — девочка упала головой вниз в 30-литровое ведро с водой. По заключению эксперта, причиной смерти стало утопление.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Родители, по информации следствия, злоупотребляют алкоголем и уже попадали в поле зрения органов опеки — мать не раз привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Ранее стало известно, что блогер Маришка Майонезик умерла от панкреатита. Девушка специализировалась на мугбанг-блогинге — ела большие порции вредной еды на камеру.