В Санкт-Петербурге трехлетний ребенок проглотил магниты и умер

Трехлетний ребенок в Санкт-Петербурге скончался из-за проглоченных им магнитов. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По информации источника, ЧП произошло вечером 4 октября. Родственники вызвали ребенку скорую помощь, врачи доставили маленького пациента в больницу.

В ходе осмотра медики нашли у него в желудке магниты, которые причинили множественные внутренние повреждения и спровоцировали другие проблемы со здоровьем. Спустя шесть дней мальчик скончался.

Следователи заведи уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее во время перекуса в московском торговом центре «Саларис» двухлетний ребенок подавился едой и начал задыхаться. Мать не смогла ему помочь, на место выехали врачи, но мальчик скончался до их приезда.