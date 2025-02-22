Гналась за машиной в слезах. Жительница Самары едва не осталась без ребенка по вине таксиста
Таксист уехал с маленьким ребенком пассажирки в Самаре
Водитель такси увез маленького мальчика без матери в Самаре. Женщина просто не успела сесть в автомобиль и гналась за ним через весь город, сообщила газета kp.ru.
Пострадавшая вызвала такси через популярный сервис. Она собиралась отвести двоих своих детей на занятия в разных концах Самары.
На заказ прибыл водитель, по всем правилам установивший детское кресло для младшего ребенка. Женщина успела усадить сына, закрыла дверь и в ту же секунду автомобиль сорвался с места.
Жительница Самары остановила другого водителя, очевидца произошедшего. Он согласился последовать за такси — таксист при этом не обращал внимание на сигналы.
В конце-концов, самарец просто подрезал таксиста, ему пришлось остановиться. Женщина спокойно забрала ребенка. Водитель такси никак не объяснил свой поступок. Он извинился.
Пострадавшая самарчанка обратилась за помощью в полицию. Правоохранители пообещали разобраться в ситуации.
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