Гналась за машиной в слезах. Жительница Самары едва не осталась без ребенка по вине таксиста

Таксист уехал с маленьким ребенком пассажирки в Самаре

Водитель такси увез маленького мальчика без матери в Самаре. Женщина просто не успела сесть в автомобиль и гналась за ним через весь город, сообщила газета kp.ru .

Пострадавшая вызвала такси через популярный сервис. Она собиралась отвести двоих своих детей на занятия в разных концах Самары.

На заказ прибыл водитель, по всем правилам установивший детское кресло для младшего ребенка. Женщина успела усадить сына, закрыла дверь и в ту же секунду автомобиль сорвался с места.

Жительница Самары остановила другого водителя, очевидца произошедшего. Он согласился последовать за такси — таксист при этом не обращал внимание на сигналы.

В конце-концов, самарец просто подрезал таксиста, ему пришлось остановиться. Женщина спокойно забрала ребенка. Водитель такси никак не объяснил свой поступок. Он извинился.

Пострадавшая самарчанка обратилась за помощью в полицию. Правоохранители пообещали разобраться в ситуации.

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