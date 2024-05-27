Пассажирка такси из Воронежа родила в машине по пути в роддом

Мужчина в Воронеже принял роды у своей жены в такси

Фото: РИА «Новости»

В Воронеже местная жительница не успела добраться до роддома, когда у нее начались схватки. Ребенок появился на свет в такси, сообщило издание «Блокнот Воронеж».

Водитель приехал на вызов, конечной точкой которого было медучреждение. В автомобиль села беременная женщина, ее муж и их четырехлетний сын. Семья торопилась в роддом, так как у женщины начались сильные схватки, рассказал таксист.

В нескольких километрах от медицинского учреждения водителю пришлось остановиться, так как у женщины начались потуги. Муж беременной принял у нее роды — на свет появилась девочка. Бригада скорой помощи забрала мать с младенцем в больницу, таксист отвез мужчину и сына домой.

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