Пассажирка такси из Воронежа родила в машине по пути в роддом

Мужчина в Воронеже принял роды у своей жены в такси

В Воронеже местная жительница не успела добраться до роддома, когда у нее начались схватки. Ребенок появился на свет в такси, сообщило издание «Блокнот Воронеж».

Водитель приехал на вызов, конечной точкой которого было медучреждение. В автомобиль села беременная женщина, ее муж и их четырехлетний сын. Семья торопилась в роддом, так как у женщины начались сильные схватки, рассказал таксист.

В нескольких километрах от медицинского учреждения водителю пришлось остановиться, так как у женщины начались потуги. Муж беременной принял у нее роды — на свет появилась девочка. Бригада скорой помощи забрала мать с младенцем в больницу, таксист отвез мужчину и сына домой.

Ранее жительница Канады Бритни Эйрс родила рекордно крупного ребенка. Вес сына составил 6,7 килограмма. Врачи сделали женщине кесарево сечение.