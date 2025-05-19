Глупая шутка довела 13-летнюю школьницу до реанимации в Петербурге

В Петербурге 13-летнюю школьницу доставили в реанимацию после попытки сбросить вес с помощью лекарств. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Девочку госпитализировали накануне вечером в тяжелом состоянии, сейчас ее лечением занимаются врачи детской больницы имени Филатова. По информации полиции, школьница уже стояла на учете у психиатра с диагнозом анорексия и расстройство пищевого поведения.

По словам родителей, причиной ухудшения состояния могла стать оскорбительная фраза, сказанная одноклассником в школе.

После услышанного девочка решила принять большое количество таблеток, предназначенных для лечения гастрита, в надежде на быструю потерю веса. Медики продолжают борьбу за ее жизнь.

Около полугода назад школьница в Нижегородской области впала в кому после ссоры с учителем. Девочка плохо слышала, виной резкого ухудшения ее состояния стал сильный стресс.