Глухонемой житель Ивантеевки умер при падении с девятого этажа. Он лез в квартиру к невесте

Попытка вернуться в квартиру к невесте через балкон на девятом этаже закончился гибелью глухонемого жителя Ивантеевки. Мужчина не смог допрыгнуть, чтобы зацепиться за перила, и разбился на смерть. Об этом 360.ru рассказала соседка погибшего.

Она пояснила, что глухонемой сосед погиб поздно вечером, когда дома находилась его сожительница — тоже инвалид по слуху. Вместе пара жила последние три года и собиралась расписаться.

«Все произошло около 23:00. Я уже собиралась ложиться спать, как услышала глухой хлопок. Решила пойти посмотреть, а внутри уже было такое неприятное чувство. Увидела, что это человек, но кто, сначала не поняла», — пояснила собеседница 360.ru.

По словам женщины, то, что погиб глухонемой сосед, она поняла позже, когда вспомнила, что за несколько минут до падения слышала, как кто-то сильно стучался в дверь одной из квартир подъезда. Ее догадка полностью оправдалась.

Соседка подчеркнула, что погибший был очень хорошим человеком и сильно любил свою невесту, которую буквально носил на руках.

«Они планировали расписаться. Он с нее прямо пылинки сдувал. Цветущий парень, всегда улыбался. Чтобы он сам себя убил — такого быть не могло», — сказала собеседница 360.ru.

Она добавила, что, скорее всего, мужчина пытался попасть домой через балкон. Вылез через подъездное окно, встал так, чтобы в прыжке ухватиться и подтянуться. Но не рассчитал силы и сорвался. Уже потом выяснилось, что невеста каждый вечер принимает таблетку снотворного и ложится спать, поэтому возвращения возлюбленного не заметила.

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