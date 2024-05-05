Глухого мужчину похитили после переписки с 15-летней девушкой в Москве | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 23:20 Глухого мужчину похитили после переписки с 15-летней девушкой в Москве Shot: в Москве неизвестные похитили инвалида по слуху, избили и вымогали деньги РИА «Новости»

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Неизвестные мужчины похитили инвалида по слуху в Москве, а затем жестоко избивали несколько часов, утверждая, что он якобы вел интимную переписку с их 15-летней родственницей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодой человек начал переписываться с незнакомкой 10 дней назад, которая написала ему в соцсетях и предложила пообщаться на разные темы, в том числе на откровенные. Он согласился.

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Два дня назад девушка предложила встретиться рядом с метро «Планерная». Только на месте его ждали двое мужчин, которые заявили, что отвезут его к ней, в квартиру на улицу Свободы, но вместо девушки там находились еще двое незнакомцев.

Они надели на парня наручники, начали избивать, при этом все фотографировали и отправляли снимки матери своей жертвы.

Злоумышленники общались с парнем жестами. Один из них заявил, что якобы незнакомка из переписки его 15-летняя родственница и потребовали у своей жертвы 100 тысяч рублей.

Когда поняли, что у парня нет таких денег, то забрали его телефон и банковскую карту, сняв с нее две тысяч рублей. Москвича отпустили, потребовав вернуть долг в ближайшее время.

Ранее суд отправил под стражу иностранца, подозреваемого в избиении девочки в Люберцах.