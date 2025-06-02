«Глядя прямо в дуло». Симоньян жестко высказалась о переговорах с Украиной

После того, что произошло в Брянской и Курской областях, переговоры с Украиной больше вести нет смысла. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Она написала, что после таких событий переговоры становятся невозможными.
«Договариваться с ними можно только о том, как они предпочитают стоять у стенки: с завязанными глазами или глядя прямо в дуло», — отрезала Симоньян.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что экстренные службы полностью расчистили пути в Выгоничском районе Брянской области, где ночью рухнул на поезд мост. В результате освободить железнодорожные пути удалось в кратчайшие сроки.
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