После того, что произошло в Брянской и Курской областях, переговоры с Украиной больше вести нет смысла. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале .

Она написала, что после таких событий переговоры становятся невозможными.

«Договариваться с ними можно только о том, как они предпочитают стоять у стенки: с завязанными глазами или глядя прямо в дуло», — отрезала Симоньян.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что экстренные службы полностью расчистили пути в Выгоничском районе Брянской области, где ночью рухнул на поезд мост. В результате освободить железнодорожные пути удалось в кратчайшие сроки.