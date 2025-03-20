Главу центра информационных технологий Росгвардии задержали в Москве

Начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова задержали в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он стал подозреваемым по уголовному делу. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения», — добавили там.

В чем именно подозревают Чепкасова, не сообщается.

Ранее суд заключил под стражу начальника радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота капитана 1-го ранга Олега Лопатиева. Ему предъявили обвинение в получении взятки от предпринимателя, выполнявшего государственный оборонный заказ.