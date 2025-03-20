Главу центра информационных технологий Росгвардии задержали в Москве

Начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова задержали в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Он стал подозреваемым по уголовному делу. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения», — добавили там.
В чем именно подозревают Чепкасова, не сообщается.
Ранее суд заключил под стражу начальника радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота капитана 1-го ранга Олега Лопатиева. Ему предъявили обвинение в получении взятки от предпринимателя, выполнявшего государственный оборонный заказ.
Более 1,5 тысячи гектаров лесов восстановят в Подмосковье в 2025 году
Отставание Овечкина от рекорда Гретцки достигло шести голов
За ночь силы ПВО сбили 43 беспилотника над Россией
Зеленский признал, что Украину не хотят брать в НАТО
Захарова усомнилась в перемирии из-за нарушения Украиной условий прекращения огня
Мужчина упал с моста в Москву-реку
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте