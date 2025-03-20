Начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ взяли под стражу

Суд взял под стражу начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ капитана 1-го ранга Олега Лопатиева. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета.

По данным следствия, Лопатиев получил более восьми миллионов рублей взятки от бизнесмена, который должен был поставить по гособоронзаказу технические устройства. На офицера возложили обязанность контролировать качество товара и техническую приемку.

Расследование ведет Главное военное следственное управление. Доклад запросил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В феврале генерал-майора Росгвардии Константина Рябых взяли под стражу по делу о получении 15 миллионов рублей взятки.