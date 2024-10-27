Главу Readovka Костылева доставили в Москву после ДТП под Смоленском

Попавшего в аварию главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылева перевезли в одну из больниц Москвы для дальнейшего лечения. Об этом редакция издания сообщила в Telegram-канале .

Сразу после ЧП Костылева доставили в областную клиническую больницу в Смоленске.

«На утро было принято решение транспортировать основателя медиахолдинга Readovka в Москву, куда он прибыл для дальнейшего лечения», — отметили в холдинге.

Несчастный случай произошел в рамках рабочего визита Костылева по проекту «Многодетные деревни». Он собирался навестить семью Морозовых, чтобы посмотреть, как она обживается на новом месте.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что накануне вечером глава медиахолдинга Readovka попал в ДТП на квадроцикле в деревне Рухань. У него перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма.