В Улан-Удэ школьницу подстрелили из пневматики, когда она гуляла с собакой

Житель Улан-Удэ открыл стрельбу из окна из пневматики и ранил школьницу

Жителя Улан-Удэ задержали по подозрению в стрельбе по 13-летней школьнице из окна квартиры. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по региону.

Вечером 10 сентября на улице Микояна девочка гуляла с собакой. Следствие считает, что мужчина из окна выстрелил из пневматики в сторону девочки, она получила ранение спины.

На месте происшествия криминалисты обнаружили много следов от пуль. По траектории стрельбы выявили квартиру, где находился подозреваемый. Дома у него нашли несколько единиц пневматического оружия, против фигуранта завели дело по статье о хулиганстве.

Мужчине предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Алтае подросток случайно застрелил из пневматики 11-летнюю девочку. Она получила ранение спины и скончалась в машине скорой помощи.