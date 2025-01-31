Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» попал в ДТП в Омске

Автомобиль Mercedes с главным тренером хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше столкнулся с не уступившим дорогу Hyundai в Омске. Об этом со ссылкой на источники в клубе сообщил Telegram-канал Mash.
Буше направлялся на ледовую арену, где его подопечные готовились к игре с командой «Барыс» из Казахстана. Сам тренер, сопровождавшая его переводчица и водитель Mercedes не пострадали.
В результате аварии у автомобиля повредились бампер и фара. У второго — правая дверь и левое крыло.
По данным сайта NGS55, до ледовой арены тренер добрался на присланной клубом машине.
В середине июля прошлого года в аварии погиб тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев. За рулем своего внедорожника он столкнулся с грузовиком Shacman во время проезда по Воронежской области.
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