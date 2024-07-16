Тренер сборной России по гребле на байдарках Дмитрий Адаев стал жертвой ДТП

В ДТП погиб тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Саратовской области.

«Весь спортивный мир скорбит вместе с вами», — подчеркнули в ведомстве, выразив соболезнования семье, родным и воспитанникам погибшего.

Адаеву было 40 лет. Греблей он начал заниматься в 1996 году, тренировался у Сергея Лукьянова и Алексея Неловко. Был призером чемпионата Европы, победителем первенства Европы, в 2010 году завоевал чемпионский титул среди студентов.

После окончания спортивной карьеры продолжил популяризировать греблю на байдарках и каноэ — стал тренером в Саратовской областной спортивной школе олимпийского резерва.

По данным сайта kp.ru, Адаев попал в аварию в Аннинском районе Воронежской области. Его Volkswagen Touareg столкнулся с грузовиком Shacman.