Главного инженера шахты «Листвяжная» в Кузбассе осудили по делу о взрыве

Суд приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» в Кузбассе к четырем годам лишения свободы. Следствие установило, что мужчина был причастен к аварии, в результате которой погибло более 50 горняков. Об этом сообщила пресс-служба Кемеровского областного суда.

Подсудимый нарушил правила эксплуатации автоматизированной системы управления, из-за чего на шахте 25 ноября 2021 года произошел взрыв. Жертвами ЧП стали 51 человек, более 100 пострадали.

«Суд приговорил Лобанова к четырем годам в колонии общего режима. В срок зачли нахождение в СИЗО», — указали в пресс-службе.

Фигурантами уголовных дел, связанных с аварией, также проходили руководители и сотрудники предприятия, работники Ростехнадзора и врачи. По некоторым делам суд уже вынес приговоры — экс-директор шахты получил два года колонии, а экс-заместителя главного врача «Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров» приговорили к крупному штрафу за сокрытие травм горняков в обмен на взятку.

Ранее в Якутии затопило шахту «Мир» компании «Алроса». Спасатели смогли связаться со 130 горняками, которых заблокировало в руднике.