Главное хранилище Центробанка оцепили из-за подозрительной «Газели»

Baza: силовики проверят странную «Газель» около хранилища Центробанка в Москве

Сотрудники силовых ведомств решили проверить подозрительную «Газель», припаркованную рядом со здания хранилища Центробанка на улице Правды в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Территорию вокруг грузового автомобиля оцепили, дорогу рядом перекрыли. Машину проверяют кинологи.

Рядом с объектом ЦБ, указали в публикации, также находится офис компании «Дукс», производящей ракеты.

Ранее сотрудники безопасности обнаружило гранату у пассажира столичного автовокзала «Центральный». Опасный предмет зафиксировали при рентгене багажа, владельца оперативно задержали.

Несмотря на ситуацию, автовокзал продолжал работать в прежнем режиме. На видео 360.ru с места ЧП транспорт продолжал курсировать, кассы не закрывались.