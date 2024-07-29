Глава Волгоградской области Бочаров отправился к месту ДТП с поездом и КамАЗом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направился к месту схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в результате ДТП с грузовиком КамАЗ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направляется к месту ДТП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково», — указали там.

Региональный оперативный штаб уточнил, что на месте аварии работают 22 бригады скорой помощи. Еще дополнительно выехали четыре бригады медиков.

«Также задействовали авиацию: бортом вертолета МИ-8 направили восемь врачей, а еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах „Ансат“.  В Котельниковскую ЦРБ доставили 20 человек, среди них семь детей», — отметили в штабе.

Ранее 360.ru показывал эксклюзивные кадры с места схода вагонов с путей.

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