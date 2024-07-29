Глава Волгоградской области Бочаров отправился к месту ДТП с поездом и КамАЗом
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направился к месту схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в результате ДТП с грузовиком КамАЗ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направляется к месту ДТП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково», — указали там.
Региональный оперативный штаб уточнил, что на месте аварии работают 22 бригады скорой помощи. Еще дополнительно выехали четыре бригады медиков.
«Также задействовали авиацию: бортом вертолета МИ-8 направили восемь врачей, а еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах „Ансат“. В Котельниковскую ЦРБ доставили 20 человек, среди них семь детей», — отметили в штабе.
Ранее 360.ru показывал эксклюзивные кадры с места схода вагонов с путей.