Глава Владимирской области рассказал об обстановке в Киржачском районе после взрывов

Авдеев: жителям пострадавших от взрывов под Киржачом квартир окажут помощь

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил территории Киржачского района, пострадавшие при взрывах на территории военной части. Об этом он написал в Telegram-канале .

«Утром объехали с коллегами населенные пункты в зоне ЧС, оценили ущерб. Побывали на производственном предприятии, где есть незначительные повреждения», — отметил глава региона.

По словам Авдеева, больших разрушений не было. В основном в зданиях выбило стекла. Жителям пострадавших квартир своевременно помогут.

Во Владимирской области на территории воинской части случился пожар, из-за которого взорвались хранящиеся там боеприпасы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности.

Губернатор области заявил, что в результате происшествия пострадали четыре человека, троих из них отправили в больницу. В целях безопасности решили эвакуировать личный состав воинской части, а также жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.