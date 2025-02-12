Глава угрозыска Батайска устроил дебош в баре

Временно исполняющий обязанности уголовного розыска Батайска Виссарион Тоноян устроил дебош в баре в Ростове-на-Дону. В распоряжении 360.ru появились кадры из заведения.

На опубликованном видео можно заметить, как силовик начал выяснять отношения с барменом. Он схватил бутылку и размахнулся в сторону оппонента, но Тонояна остановил свидетель.

Telegram-канал Don Mash уточнил, что в момент конфликта полицейский находился в заведении с братом и спутницей. Девушка-администратор хотела сгладить ситуацию, но Тоноян плеснул ей в лицо напитками со стойки.

При этом полицейский был в таком состоянии, что падал в обморок. Сотрудникам заведения пришлось вызвать скорую помощь.

В пресс-службе главка МВД по Ростовской области отметили, что конфликт произошел еще 1 февраля. Заявления или сообщения в полицию по этому факту не поступили. Ведомство начало проверку, в ходе которой установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям участников конфликта и примет решение в соответствии с законодательством.

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