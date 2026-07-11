Глава Тувы призвал жителей достойно проститься с погибшими девочками
Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики отнестись с уважением и пониманием к родственникам погибших на Енисее девочек. Свое обращение он опубликовал в мессенджере «Макс».
«Призываю каждого проявить мудрость, сплоченность и стойкость. Сейчас не время для споров, взаимных обвинений или поиска виновных в социальных сетях. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации, не распространяйте слухи и домыслы», — отметил Ховалыг.
Он добавил, что скорбящим семьям нужны тихие молитвы, поддержка и покой, а любые слухи лишь увеличивают их боль. Глава региона призвал объединиться в общем сочувствии и помочь родным пережить это тяжелое время.
Разделим горе достойно, как и подобает нашему народу.
Владислав Ховалыг
Пропавших 1 июля девочек искали больше недели, 7 июля на берегу Енисей нашли тело одной из школьниц, спустя два дня — тело второй. По предварительным данным, причиной гибели девочек стало утопление.