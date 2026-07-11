Глава Тувы призвал жителей достойно проститься с погибшими девочками

Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики отнестись с уважением и пониманием к родственникам погибших на Енисее девочек. Свое обращение он опубликовал в мессенджере «Макс» .

«Призываю каждого проявить мудрость, сплоченность и стойкость. Сейчас не время для споров, взаимных обвинений или поиска виновных в социальных сетях. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации, не распространяйте слухи и домыслы», — отметил Ховалыг.

Он добавил, что скорбящим семьям нужны тихие молитвы, поддержка и покой, а любые слухи лишь увеличивают их боль. Глава региона призвал объединиться в общем сочувствии и помочь родным пережить это тяжелое время.