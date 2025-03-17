Глава СК потребовал доклад о проверке по факту подмены ребенка в Якутии

Якутские следователи доложат руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину о результатах проверки сообщения о подмене ребенка в роддоме. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

«В Республике Саха (Якутия) женщина обвинила родильный дом в подмене ребенка, произошедшей 16 лет назад», — уточнили в ведомстве.

Женщина заявила в эфире одной из программ на федеральном телевидении, что она родила здорового ребенка в одном из роддомов Якутска. Однако врач-акушер подменила его на другого новорожденного с патологиями, несовместимыми с жизнью.

Местные следователи проводят процессуальную проверку по статьям о похищении человека и подмене ребенка.

Вся информация о ее ходе и предварительных результатах будет доложена Бастрыкину.

Жительница Якутии ранее заподозрила подмену ребенка через 17 лет. По ее словам, во время беременности УЗИ показывало, что она ждет здорового ребенка мужского пола. В роддоме врачи после кесарево сечения унесли ребенка, а потом сообщили, что ее дочь умерла.