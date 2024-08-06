Глава приграничного Рыльского района под Курском прокомментировал слухи об эвакуации

Глава Рыльского района Белоусов: в городе тихо, жителей не эвакуируют

Фото: РИА «Новости»

Глава администрации приграничного Рыльского района Курской области Андрей Белоусов заявил, что в городе тихо, местных жителей не эвакуируют. Об этом он сказал в беседе с РИА «Новости».

«Пока эвакуации никакой нет, все спокойно. Люди смотрят новости, в Суджанском районе шума больше. У нас поспокойней. Пока все на местах», — сказал он, оценивая обстановку в регионе.

По словам Белоусова, жители, которые обратились в администрацию с просьбой эвакуировать их, отправились в пункты временного размещения, организованные за пределами Рыльского района.

Диверсанты ВСУ пытались прорваться в Курскую область утром 6 августа. Из-за их атак пострадали около 10 мирных жителей, а одна женщина погибла. Войска России дали жесткий отпор противнику, в итоге боевики понесли много потерь и отступили.

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