Глава нижегородского муниципалитета Созонов попал в ДТП

Автомобиль главы Сокольского округа Нижегородской области Александра Созонова столкнулся с выехавшей на встречную полосу легковушкой Ford в районе Городца. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash .

За рулем протаранившей машину чиновника иномарки находилась девушка. Созонова и его водителя с легкими травмами доставили в больницу.

Издание News NN со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД уточнило, что в результате столкновения травмы получили водитель и пассажир автомобиля Toyota. Сотрудники полиции завели административное расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.

В областном Минздраве подчеркнули, что пострадавших доставили в Центральную районную больницу, где врачи после осмотра отправили водителя и пассажира домой на амбулаторное лечение.

В конце декабря прошлого года глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку главу Баргузинского района республики Михаила Мишурина за аварию в пьяном виде на служебной машине. Происшествие обошлось без пострадавших, но транспортное средство получило сильные повреждения.

По словам Цыденова, пойманный пьяным за рулем чиновник совершил попытку подмены результатов медицинского освидетельствования. После этого собственное расследование начали следователи.