Глава МЧС проинспектировал работы в районе утечки мазута в Анапе

Глава МЧС России Александр Куренков проверил ход работ в районе поселка Волна, рядом с которым затонул танкер «Волгонефть-239». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр рассказал, что специалисты в ближайшие дни пробьют дорогу к судну.

«Буквально сейчас решается, какими силами и возможностями это сделаем. Если получится, за это же время обвести по кругу судно, чтобы штормами мазут не распространялся», — отметил он.

Куренков назвал основной задачей продолжение работы по всей территории разлива, в том числе и в Крыму. Он подчеркнул, что планирует заняться этим в ближайшую неделю.

Также глава МЧС изучил площадку временного хранения загрязненного мазутом песка, который вывезли с пляжей.

Ранее волонтеры вместе со специалистами продолжили расчистку побережья в Севастополе. Они убрали загрязненный нефтепродуктами песок с пляжа «Парус», в также вдоль береговой линии до Андреевки. Теперь уборка проходит в районе Голубой бухты.