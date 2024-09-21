Крупный пожар разгорелся в Тихорецке после атаки БПЛА, началась эвакуация жителей

Глава Краснодарского края Перепелин заявил об атаке беспилотников в Тихорецке

В Тихорецке Краснодарского края произошла атака беспилотников. Об этом сообщил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин в Telegram-канале .

«Внимание! Уважаемые жители! В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников. Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность!» — написал он.

Позже об атаках написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО подавили в районе два беспилотника. Из-за падения обломков начался пожар, перешедший на взрывоопасные предметы.

«Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты», — написал Кондратьев.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы ПВО уничтожили 35 беспилотников в небе над регионом. По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет.