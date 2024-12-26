Глава Якутии назвал гибель дезертиров при пожаре в изоляторе трагичной историей

Пожар в изоляторе для дезертиров — это тяжелая и трагичная ситуация. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев.

«Очень тяжелая и трагическая история. Погибли люди, наши жители, какой бы статус у них ни был», — процитировал его сайт Ulus.media.

Николаев отметил, что следователи сейчас продолжают расследование по поводу случившегося. Создали большую комиссию из Восточного военного округа.

«Важно понимать, что изолятор не является объектом республики, он подведомственен Министерству обороны», — объяснил глава Якутии.

Он отметил, что правоохранители и представители оборонного ведомства выясняют причину пожара. После завершения разбирательства всю информацию сообщат общественности.

Ранее военный комиссариат Республики Саха подтвердил гибель пятерых дезертиров при пожаре в Якутске. Еще два человека пострадали.