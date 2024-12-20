Военный комиссариат подтвердил гибель 5 дезертиров при пожаре в Якутске

Военный комиссариат Республики Саха (Якутия) подтвердил смерть пятерых дезертиров при пожаре в Якутске. Об этом сообщил оперштаб региона.

Пожар случился в изоляторе, где содержат военных, которые самовольно пытались оставить части. Семь человек пострадали из-за происшествия, пятеро погибли. Их личности устанавливают.

«По сообщению Военного комиссариата, причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы», — заявили в оперштабе.

Как отметил Telegram-канал Baza, пожар случился вечером накануне. Огонь быстро распространялся, пламя тушили три часа.

Ранее в штрафном изоляторе тюрьмы в Кабардино-Балкарской Республике осужденные устроили бунт. Они потребовали ослабить режим содержания и в качестве протеста подожгли матрасы в камерах.