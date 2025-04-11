Число погибших при падении вертолета в реку в США достигло шести

При крушении вертолета в реку Гудзон рядом с Нью-Йорком смертельные травмы получили шесть человек. Об этом сообщил агентство Associated Press .

«На борту находились шесть человек, и все они погибли», — уточнили в сообщении.

Вертолет рухнул в реку Гудзон примерно в 15:15 (22:15 по московскому времени) в четверг, 10 апреля. Ранее полиция Нью-Йорка сообщала об одном погибшем.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы, также к операции привлекли полицейский вертолет и пожарные машины. Причины крушения устанавливаются.

По данным CNN, из шести находившихся на борту человек трое были детьми. Расследованием крушения занимается Федеральное управление гражданской авиации совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте.