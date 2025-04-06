Глава Иркутской области доложил об обстановке в связи с пожарами и непогодой

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил об оперативной обстановке в связи с пожарами и непогодой. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале .

По его словам, холодный фронт, который оставил несколько семей без крыши над головой, больше не представляет угрозы. Ночью он сместился в сторону озера Байкал и задел Черемховский, Ольхонский и Эхирит-Булагатский районы.

«Но расслабляться рано. Сегодня ждем усиление ветра до 20 метров в секунду, это будет еще одним испытанием области на прочность», — добавил Кобзев.

Что касается пожаров — огонь охватил три жилых дома и баню в поселке Ук. Специалисты ликвидируют пожар в Чехове, где сгорели пять домов, здания столовой и начальной школы. Всего пламя уничтожило 17 построек.

В районы, где сложилась самая сложная обстановка, направили дополнительные подразделения пожарно-спасательных гарнизонов МЧС. В круглосуточном режиме работает оперштаб.

Ураган накануне обрушился на ряд регионов России. В Хакасии в результате непогоды за медпомощью обратились 11 человек.