Более 10 человек обратились за медпомощью в результате урагана в Хакасии

Из-за урагана с травмами различной степени тяжести в медучреждения Хакасии обратились 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Госпитализировано пять человек. В Абаканскую межрайонную больницу госпитализировано трое пациентов, в Саяногорскую межрайонную больницу — двое. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении», — уточнили в ведомстве.

Все медицинские учреждения региона перевели в режим повышенной готовности. Руководители организаций оперативно докладывают министру здравоохранения Хакасии об обстановке. Проблем с оказанием помощи не зафиксировано. Ситуация находится на особом контроле регионального профильного ведомства.

По данным Telegram-канала «Инцидент Абакан», глава города Алексей Лемин провел экстренное заседание из-за шторма. Он сообщил, что в Абакане пострадали четыре человека. Скорость ветра там достигает 32 метров в секунду.

В Красноярске местная жительница погибла после падения с балкона. Ее сдуло штормовым ветром.