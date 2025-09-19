Глава фирмы-производителя композитных материалов покончил с собой в Новой Москве

Главу компании Umatex, производящей композитные материалы, Александра Тюнина нашли мертвым недалеко от поселка Кокошкино в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По основной версии, Тюнин покончил с собой. Возле его тела нашли предсмертную записку, в которой бизнесмен признался, что последние пять лет страдал тяжелой депрессией. Ему было 50 лет.

У погибшего было два образования — экономическое и юридическое, — полученные в Ярославском государственном университете имени Демидова. В сфере производства композитных материалов он работал с 2013 года, а последний пост занимал с 2016-го.

Ранее в Иркутске бесследно исчез судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц. По данным правоохранительных органов, он свел счеты с жизнью, но его тело пока не нашли.