Глава Чувашии попал в ДТП на седане в Чебоксарах

Глава Чувашской Республики Олег Николаев попал в аварию в Чебоксарах. Его премиум-седан Genesis столкнулся с автомобилем Mazda на проспекте Горького, сообщил Telegram-канал Mash.

В машине с Николаевым ехала супруга, они сидели на заднем сиденье автомобиля. За рулем находился личный водитель главы Чувашии.

По предварительным данным, виновником ДТП была девушка за рулем японской иномарки. В аварии никто не пострадал.

Официальной информации об аварии не поступало.

Ранее замглавы МЧС России Роман Курынин попал в ДТП в Тульской области. Он ехал на своем внедорожнике TANK 500. Вместе с ним в машине находились еще несколько человек, обошлось без пострадавших.