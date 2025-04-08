Глава Чувашии попал в ДТП на седане в Чебоксарах

Глава Чувашской Республики Олег Николаев попал в аварию в Чебоксарах. Его премиум-седан Genesis столкнулся с автомобилем Mazda на проспекте Горького, сообщил Telegram-канал Mash.
В машине с Николаевым ехала супруга, они сидели на заднем сиденье автомобиля. За рулем находился личный водитель главы Чувашии.
По предварительным данным, виновником ДТП была девушка за рулем японской иномарки. В аварии никто не пострадал.
Официальной информации об аварии не поступало.
Ранее замглавы МЧС России Роман Курынин попал в ДТП в Тульской области. Он ехал на своем внедорожнике TANK 500. Вместе с ним в машине находились еще несколько человек, обошлось без пострадавших.
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