Гладков подтвердил нападение на банк Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт нападения в одном из банков Белгорода. В своем Telegram-канале он также сообщил о задержании подозреваемого.

По его словам, в городе произошло ЧП в финансовой организации, на месте оперативно работали силовые структуры. Подозреваемого задержали, угрозы для жителей нет. Гладков также поблагодарил правоохранительные органы за слаженные действия и обеспечение безопасности.

По данным Telegram-канала «112», мужчина пришел в отделение банка, заявил о якобы наличии у него взрывного устройства и потребовал переговоров с силовиками. Посетители и сотрудники были эвакуированы, после переговоров он сдался. По предварительным данным, взрывного устройства при нем не обнаружили, оперативные службы продолжают проверку обстоятельств происшествия.