Опасные трюки на скорости. Во Вьетнаме задержали российскую мотоблогершу

Россиянку задержали во Вьетнаме за опасную езду на мотоцикле

Власти Вьетнама задержали россиянку, которая публиковала в соцсетях видео с опасной ездой на мотоцикле. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka .

По данным дорожной полиции, 34-летняя россиянка записывала опасные ролики, в том числе выполняла трюки в плотном трафике и передвигалась в откровенной одежде. Один из эпизодов — движение на мотоцикле в стойке на коленях — был расценен как нарушение общественного порядка.

В отношении задержанной рассматриваются административные меры: штраф в размере около 250 тысяч вьетнамских донгов (примерно 750 рублей), возможная конфискация мотоцикла и депортация из страны. Окончательное решение примут после проверки обстоятельств инцидента.

В июле прошлого года на трассе между городами Секе и Милас погибла российский блогер МотоТаня. Мотоцикл врезался в другой байк, которым управлял мотоблогер Онур Обут.