Гипноз, не иначе. Цыгане послали россиянина на СВО, а его деньги взяли себе

Цыгане уговорили жителя Ярославской области пойти на СВО и украли его деньги

Житель Ярославской области потерял почти шесть миллионов рублей. Деньги он заработал на СВО, притом пойти на спецоперацию мужчину уговорили лица цыганской национальности, сообщил Telegram-канал Baza .

Пострадавшего зовут Алексей, ему 52 года. Он рассказал, что еще прошлым летом познакомился с «лицами цыганской национальности». Ни имен, ни лиц мошенников мужчина вспомнить не сумел.

По словам Алексея, новые друзья уговорами заставили подписать контракт в Кубинке. После этого, уже в статусе военного, ярославец убыл на линию соприкосновения.

Во время службы 52-летний мужчина получил тяжелое ранение. Его госпитализировали. Уже на больничной койке Алексей проверил состояние личного счета — на карту поступали деньги от Министерства обороны за службу по контракту.

На счету оказались всего триста тысяч рублей. Притом в банке признали — за весь период Минобороны перечислило военнослужащему около шести миллионов.

Мужчина уверен, что деньги похитили знакомые цыгане, которым он предоставил доступ к банковской карте перед отъездом на службу. Зачем он это сделал, Алексей не пояснил.

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