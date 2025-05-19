Гимнастка погибла на «Колесе смелости» в магнитогорском цирке

В Магнитогорске при выполнении сложного акробатического элемента на аппарате «Колесо смелости» в государственном цирке погибла 22-летняя гимнастка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следствие выяснило, что 17 мая текущего года неустановленные должностные лица Магнитогорского государственного цирка допустили 22-летнюю артистку выполнить трюк на аппарате «Колесо смелости» на высоте более четырех метров без страховки и пассировки.

В результате кульбита потерпевшая сорвалась и упала на арену. Девушка скончалась в машине скорой помощи.

По данным Telegram-канала «112», погибшей оказалась кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике Виктория Б. Она выступала в составе женской акробатической тройки FOX из Челябинска и уже не раз выполняла перфоманс на «Колесе смелости».

Колесо установили для репетиции гимнасток. Цирк-шапито «Виват», в чью программу входит трюк, собирался на гастроли в Абхазию. Через пол-оборота «Колеса смелости» девушка потеряла равновесие и рухнула с высоты.

Ранее воздушная гимнастка Елена Кустова умерла в Москве в возрасте 37 лет после тяжелой травмы головы, полученной на соревнованиях по хождению по стропе.