Гигантский осетр заглотил руку смотрителя аквариума по локоть на шоу в Японии

В Японии гигантский осетр укусил смотрителя за руку, когда тот кормил рыб в аквариуме на Хоккайдо, причем заглотил ее по локоть. Видео стало вирусным, сообщило издание News On Japan .

На кадрах было видно, как смотритель опустил в аквариум руку с рыбой, чтобы покормить его обитателей. В этом момент огромный осетр внезапно вцепился ему в руку, заглотив ее по локоть. Смотритель освободился от захвата и не пострадал, так как у осетров нет зубов.

На Хоккайдо так проходит аттракцион под названием «Шоу с укусами рук» в Музее науки о лососе в городе Сибецу. Это шоу является его фирменным развлечением.

«Иногда бывает больно. Есть несколько особей, у каждой свои повадки. Некоторые осетры извиваются после укуса, и это может быть довольно болезненно, так что я стараюсь их избегать», — сказал директор музея Масаки Итимура.

Он отметил, что к демонстрации укусов за руку допускают только обученных смотрителей. При этом посетители также могут поучаствовать, но в более безопасном варианте — дать укусить себя за палец.

Ранее в Таиланде россиянина во время купания укусила мурена, причем в его руке осталась часть ее зуба.