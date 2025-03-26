Гигантский крокодил утащил в реку семилетнего мальчика и откусил ему руку

В ЮАР семейная рыбалка закончилась нападением гигантского крокодила, который схватил семилетнего мальчика и откусил ему руку. Об этом сообщило издание The Citizen .

Двое мужчин рыбачили у плотины недалеко от курортного города Бритс в Северо-Западной провинции в пятницу, 21 марта. Их сыновья играли на мелководье в нескольких метрах от родителей.

Внезапно из воды выскочил гигантский крокодил, схватил за руку одного из детей и утащил в воду. Отец ребенка бросился на помощь, пытаясь отбить сына у рептилии. К этому времени крокодил трижды прокрутил мальчика вокруг своей оси.

Мужчина вытащил сына на берег, где заметил, что у него нет левой руки. Рану немедленно прижали, наложив жгут, а затем вызвали спасателей.

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. Врачи ввели его в медикаментозную кому.

По словам второго рыбака, рептилия была огромной и крайне агрессивной. Они попытались после нападения найти оторванную руку, но крокодил атаковал их лодку. Мужчины потребовали от дирекции курорта уничтожить рептилию.

Ранее в Индии четырехметровый крокодил растерзал трех человек за последний год.