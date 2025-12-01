Гигантская пробка из сотен авто образовалась на трассе рядом с озером Байкал

Shot: пробка из сотен автомобилей образовалась на трассе рядом с озером Байкал

Огромная пробка появилась из сотен машин на трассе вблизи озера Байкал в Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, водители стоят больше семи часов, бензин и провизия стали заканчиваться. Пробка началась около поселка Выдрино и протянулась до города Култук — это приблизительно 85 километров.

Как заявили очевидцы, в заторе они стоят более семи часов. Еда, вода и топливо стали заканчиваться. Среди застрявших на дороге есть семьи с детьми. Кроме того, ситуацию усугубляет холод — на улице -18 градусов.

По предварительной информации, пробка образовалась из-за большегрузов, помешавшим проезду легковых машин.

Ранее около 2,5 тысячи фур выстроились на границе Казахстана и России. Пробка образовалась после усиления таможенных проверок товаров, попадающих под антироссийские санкции.