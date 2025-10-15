Многокилометровые очереди из фур выстроились на границе Казахстана и России

Порядка 2,5 тысячи грузовиков стоят на границе Казахстана с Россией после усиления таможенных проверок товаров, подпадающих под антироссийские санкции. Об этом сообщила Lenta.ru .

Очереди из фур начали выстраиваться в середине сентября, когда на границах стали пристально проверять грузы с электроникой, БПЛА и товарами западных брендов. Ситуация с пробками ухудшилась после закрытия КПП на китайско-казахстанской границе в период национальных праздников в Китае.

Логисты рассказали, что перевозки могут задерживаться на три-пять дней, из-за чего компании начали повышать тарифы и искать другие маршруты для пересечения границы.

«Очереди стали накачиваться, и границы превратились в огромные пробки», — отметил соучредитель «Сервисной Логистической Компании» Дмитрий Аржаных.

Он уточнил, что проезд грузовиков через границу с Казахстаном усложнился независимо от их конечной точки маршрута и регистрации в России.

Ранее Европарламент потребовал ввести против Северной Кореи, Ирана и Белоруссии такие же санкции, как против России. В законодательном органе также призвали наложить экономические ограничения на компании из Китая.