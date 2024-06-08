Один из членов экипажа «Аполлон-8» погиб в авиакатастрофе

Один из членов экипажа «Аполлона-8» Уильям Андерс стал жертвой авиакатастрофы. Ему было 90 лет, сообщил телеканал Fox News .

«Сообщения от семьи и друзей говорят о том, что во время происшествия самолетом управлял Андерс», — указали в сообщении.

В СМИ появились кадры, судя по которым, самолет, принадлежавший Андерсу, мог сделать «мертвую петлю» над водой и упал в результате пикирования. Авиакатастрофа произошла в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон.

Офис местного шерифа подтвердил, что винтажный самолет ВВС упал в воду и утонул.

Андерс был членом экипажа «Аполлона-8» и впервые в истории облетел Луну. Именно он сделал известную фотографию восходящей над ней Земли.

Ранее стало известно о гибели российского триатлониста, участника Олимпийских игр Игоря Сысоева. Он погиб в ДТП в Краснодарском крае.