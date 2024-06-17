Гидроплан рухнул в озеро в Мурманской области

Утром 17 июня в Мурманской области потерпел крушение гидросамолет «Орион-11». Во время полета из городского округа Апатиты он упал в озеро Имандра. Возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

На борту гидроплана находился лишь пилот 1978 года рождения. По версии следствия, он несанкционированно вылетел из населенного пункта Тик Губа и рухнул в озеро Имандра. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Снимки с места происшествия показало МЧС России. По информации спасателей, одномоторный гидроплан потерпел крушение при взлете. Обломки «Ориона-11» обнаружили на глубине четырех-пяти метров. К поискам пилота подключили 19 специалистов, в том числе водолазов, и восемь единиц техники. Его тело подняли на поверхность.