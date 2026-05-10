Гид вытащил туриста из подземного водопада в Дагестане

Во время экскурсии к подземному водопаду в Гунибском районе Дагестана турист поскользнулся на мокром камне и упал в бурлящий поток. Его успел спасти сопровождавший группу гид, видео опубликовали в Intagram*

На записи девушка снимала селфи и рассказывала о походе. Позади нее один из участников группы неожиданно поскользнулся и оказался в бурлящем потоке водопада. Гид сразу сориентировался и помог молодому человеку выбраться.

Он спустился по камням, показал туристу, как действовать в воде, и протянул руку. Затем второй мужчина подключился к спасению, общими усилиями они вытащили пострадавшего из подземной реки.

Судя по кадрам, все произошло за считаные секунды. Молодой человек не получил видимых повреждений: серьезных последствий удалось избежать благодаря быстрой реакции сопровождающего.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.