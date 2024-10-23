Героя мема про «борщик с капусткой» обокрали на ВДНХ

Героя мема про «борщик с капусткой» Литвинкова обокрали при выступлении на ВДНХ

Никиту Литвинкова, когда-то ставшего героем мема про «борщик с капусткой, но не красный», обокрали, когда он играл на аккордеоне на ВДНХ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Литвинков выступал перед Музеем космонавтики, когда увидел, что ему поступают сообщения о списании денег с банковской карты. Он заподозрил в краже кого-то из близких. Мать звезды интернета рассказала, что сын нигде не трудоустроен и пытается зарабатывать творчеством.

Сам герой мема признался 360.ru, что играет на ВДНХ нечасто и что «в полиции все указано верно», тем самым подтвердив случившееся.

В июне 30-летний Литвинков попал в реанимацию в Подмосковье, предположительно, из-за передозировки наркотиков. Это произошло вскоре после того, как он вернулся из Таиланда, где попал в тюрьму за просроченную визу.

Прославился молодой человек еще школьником, став героем видео, где на вопрос о питании в школьной столовой с запоминающейся интонацией рассказал про «вкусный чай» и про то, что один из салатов его «бесит».