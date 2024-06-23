Герой мема про «борщик с капусткой» попал в реанимацию после приезда из Таиланда

Shot: герой мема про «борщик с капусткой» Литвинков попал в реанимацию

Фото: РИА «Новости»

Прославившийся в юности герой мема про «борщик с капусткой» 30-летний Никита Литвинков находится в реанимации одной из больниц Подмосковья в тяжелом состоянии. Предварительной причиной назвали передозировку наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В Россию Литвинков вернулся в начале июня из Таиланда, где сидел в тюрьме Паттайи. Причиной стало нарушение миграционного законодательства. Он превысил разрешенный срок нахождения без визы на 150 дней.

При попытке живущих в Таиланде россиян вытащить Литвинкова из мест заключения выяснилось, что паспорт просрочившего срок туриста остался в Бангкоке. Но в итоге документ заключенному передали и отправили его домой.

По неподтвержденным данным, в Таиланд Литвинков приехал с треш-стримером VJLink, который оставил его в стране.

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