Герой России пропал в Кузбассе

В Кемеровской области бесследно пропал 23-летний участник специальной операции, получивший звание Героя России, Алексей Асылханов. Сообщение о его поиске опубликовала пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что 3 апреля Асылханов вышел из дома в Юрге и не вернулся. В качестве особой приметы МВД указало протез правой ноги. В последний раз его видели в черной куртке, черных штанах и черных кроссовках с белыми полосками.

«Полицейские просят граждан, которым известно о местонахождении Алексея Асылханова, сообщить об этом», — заявили в МВД по региону.

Сестра Асылханова рассказала 360.ru, что очевидцы видели, как он поздоровался с человеком и сел к нему в автомобиль, после чего доехал до остановки и пересел в такси.

«После этого его больше никто не видел. Желательно, чтобы полиция допросила людей, которые видели как Алексей сел в машину», — отметила она.

Супруга пропавшего Валерия рассказала News.ru, что в день исчезновения Алексей вел себя как обычно. В воскресенье, 5 апреля, они планировали отметить годовщину свадьбы.

«Полицейские переговорили с родственниками, друзьями супруга — никаких следов, никто не представляет, что могло случиться. Сейчас мы на нервах, звонят из администрации города, отовсюду», — пояснила женщина.

В 2024 году Асылханову присвоили звание Героя России. Во время боевого задания он лишился ноги.